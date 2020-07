L’orsa JJ4 vince la prima battaglia: non sarà abbattuta (Di venerdì 10 luglio 2020) L’orsa JJ4 non verrà abbattuta. La decisione del Tar di Trento contro la decisione del presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti (Lega) ha stabilito che prima di arrivare a questa extrema ratio – pure prevista dai disciplinari forestali in materia di animali selvatici – occorrerà valutare altre azioni più proporzionate alla situazione. L’orsa JJ4 era stata catturata dopo che aveva aggredito padre e figlio sul monte Paller. LEGGI ANCHE > Il figlio dell’orsa KJ2 sta nel Veneto: ambientalisti preoccupati per Francesco Orsa JJ4 non verrà abbattuta Le associazioni ambientaliste che avevano presentato ricorso – la Lav, Lac, Lipu, WWF e Lndc – hanno ottenuto dunque un successo rispetto alle loro stesse rivendicazioni, che erano state sostenute ... Leggi su giornalettismo

