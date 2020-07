Lecce: “una forma di riscatto”, fra i neolaureati due detenuti Università del Salento (Di venerdì 10 luglio 2020) Di seguito un comunicato diffuso dall’Università del Salento: Una forma di riscatto, un modo per riaffermare il proprio orgoglio di persone in grado di compiere azioni positive e di valore, che non si sono lasciate annullare dal peso del proprio passato. Tra i neolaureati che, in questi giorni, hanno positivamente concluso il proprio percorso di studio all’Università del Salento, ci sono anche alcuni ospiti della Casa Circondariale di Borgo San Nicola: sono state due le lauree conferite in questa sessione estiva (in Beni Culturali – indirizzo archeologico e in Comunicazione pubblica economica e istituzionale), e altre nove sono in cantiere per il prossimo futuro. «Sono orgoglioso di quanto sta facendo l’Ateneo per sostenere la formazione universitaria degli ... Leggi su noinotizie

