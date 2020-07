Lazio Sassuolo, i convocati di De Zerbi: out Obiang (Di venerdì 10 luglio 2020) Roberto De Zerbi ha diramato l’elenco dei giocatori convocati in vista del match di domani contro la Lazio Roberto De Zerbi ha diramato l’elenco dei giocatori convocati in vista del match di domani pomeriggio contro la Lazio. Rimane fuori Obiang, torna Djuricic dopo la squalifica. Portieri: Consigli, Pegolo, Turati.Difensori: Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos, Magnani, Marlon, Muldur, Peluso, Rogerio, Toljan.Centrocampisti: Bourabia, Djuricic, Ghion, Magnanelli, Mercati, Locatelli, Traore.Attaccanti: Berardi, Boga, Caputo, Haraslin, Manzari, Raspadori. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

