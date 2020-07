Lazio-Sassuolo (11 luglio ore 17:15): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 10 luglio 2020) La sconfitta contro il Lecce è il simbolo del momento difficile della Lazio. La squadra che aveva lottato per lo scudetto grazie alle proprie rimonte dopo essere andata in vantaggio con Caicedo ha subito il ritorno dei pugliesi finendo per perdere la seconda partita consecutiva e chiudendo in dieci uomini, con l’espulsione di Patric e … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - vigaandre : RT @lercionotizie: #ultimora Calcio, Inter : cross sbilenco di Candreva si trasforma in gol in Lazio-Sassuolo - Guidobaldo29 : RT @_grazy87: Il rigore alla Lazio domani contro il Sassuolo è assicurato! - _grazy87 : Il rigore alla Lazio domani contro il Sassuolo è assicurato! - fachunomaurin : Serie A ???? 31 (-7) 1- Juventus 75 2- Lazio 68 3- Atalanta 66 4- Inter 65 ??UCL?? 5- Roma 51 6- Napoli 51 ??UEL?? 7-… -