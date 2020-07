L’assegno universale per le famiglie pronto dal 2021 (Di venerdì 10 luglio 2020) In un’intervista rilasciata al Mattino, la ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti spiega che entro l’autunno prevede l’emanazione dei decreti attuativi del Family Act entro l’autunno e quindi l’assegno universale per le famiglie dovrebbe essere pronto entro il 2021: il provvedimento è passato in Commissione alla Camera e il 16 luglio andrà al voto. «Contiamo in autunno di emanare i decreti attuativi per far partire l’assegno unico e universale da gennaio 2021. Maggiorato per il terzo figlio, sosterrà tutte le famiglie mese dopo mese, dalla nascita del bambino fino a quando compirà 21 anni. Non è un bonus o un “una tantum” ma ... Leggi su nextquotidiano

