La figlia di Michael Jackson: “Ho provato a uccidermi più volte” (Di venerdì 10 luglio 2020) Le rivelazioni shock della figlia 22enne di Michael Jackson La figlia di Michael Jackson ha raccontato in una recente intervista le difficoltà che ha dovuto affrontare negli ultimi anni rivelando di avere tentato il suicidio durante la seconda puntata della serie “Unfiltered: Paris Jackson e Gabriel Glenn”, un docufilm realizzato dal fidanzato dell’attrice disponibile su Facebook. La 22enne ha ammesso di avere avuto una forte dipendenza dal cibo. “Ho acquistato molto peso. Poi un cugino mi ha chiamato ‘grassa’ e ho pensato: ‘Va bene, non posso andare avanti’. Ed è così che sono caduta nell’auto-mutilazione”. “L’autolesionismo era una di queste manifestazioni, così ... Leggi su tpi

“Ho acquistato molto peso. poi un cugino mi ha chiamato ‘grassa’ e ho pensato: ‘Va bene, non posso andare avanti’. Ed è così che sono caduta nell’auto-mutilazione”. A Paris, nonostante tutto, non semb ...“Da adolescente ero dipendente dal cibo. Ho preso molto peso, poi un cugino mi ha chiamato 'grassa' e ho pensato: ‘Va bene, non posso andare avanti’, ed è così che sono caduta nell'auto-mutilazione”.