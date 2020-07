La Azzolina prima se ne va al mare in bikini, poi straparla di Salvini: «È un predatore politico» (Di venerdì 10 luglio 2020) prima la “vacanzina” sulla spiaggia, poi le critiche a Salvini. Lucia Azzolina ha deciso di ritagliarsi un po’ di riposo, dopo le grandi fatiche degli ultimi giorni. Al mare, in bikini, ha voluto scrollarsi di dosso l’incubo delle scuole, dei banchi e degli alunni che devono ritornare in classe. È andata a Sperlonga, in provincia di Latina. La rivista “Diva e Donna” l’ha immortalata mentre usciva dalle acque a mo’ di Venere. Azzolina straparla: «Salvini fiuta le difficoltà e si butta a capofitto» Poi il ritorno. Per allontanarsi dalle critiche che continuano a travolgerla, sceglie di attaccare il leader della Lega. Di meglio non c’è per usare l’arma di ... Leggi su secoloditalia

