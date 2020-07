Immigrati a valanga sulle coste di Lampedusa: 618 in meno di 24 ore (Di venerdì 10 luglio 2020) Arrivano a Lampedusa a gruppi, uno dopo l’altro: a centinaia gli Immigrati sbarcano nell’isola. E, in poche ore, si susseguono soccorsi e avvistamenti. In poco meno di 24 ore nella più grande delle Pelagie approdano 618 Immigrati, tra cui donne e minori. Che vengono soccorsi dagli uomini della Guardia di finanza e dellaCapitaneria di porto. Una ventina gli sbarchi registrati sinora, per lo più di piccole dimensioni. Ad eccezione di due sbarchi più grandi: dapprima 95 Immigrati. Poi altri 267. Tutti stipati all’inverosimile sui barconi. Diciotto, invece, gli Immigrati che, in piccoli gruppi, riescono ad eludere i controlli. E ad approdare direttamente sull’isola. Ma vengono subito rintracciati. Proseguono, nel ... Leggi su secoloditalia

