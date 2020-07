Gianmarco Onestini, Adara Molinero lo distrugge: «Ha il pene piccolo, per me niente orgasmo» (Di venerdì 10 luglio 2020) Rivelazioni decisamente piccanti quelle di Adara Molinero su Gianmarco Onestini. Al talk Sàbado Deluxe la giovane ha parlato della relazione nata nella casa spagnola del Grande Fratello Vip, sottolineando le poche doti amatoriali del 23enne. Per lui Adara Molinero aveva lasciato addirittura il marito Hugo e il figlio di pochi mesi. Proprio per questo Gianmarco Onestini era stato apostrofato dai fan come uno ‘sfascia famiglie’: ad accanirsi contro di lui ora anche l’ex compagna, che a storia d’amore finita, si è lasciata andare ad inaspettate confessioni hot. leggi anche l’articolo —> Gianmarco Onestini età, altezza, peso, carriera, vita ... Leggi su urbanpost

carolinallobet1 : @SRSOFISTA___ GIanmarco Onestini - tom9uc : Gianmarco Onestini Hot~ - infoitcultura : Chi è Adara Molinero, la modella ex di Gianmarco Onestini che ha parlato del suo pene piccolo - QuotidianPost : Gianmarco Onestini, l’offesa dell’ex Adara Molinero: “Ce l’ha piccolo” - DoubleC__AM : HAHAHAH, Gianmarco onestini internazionale -