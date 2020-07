Formula 1 – Terminate le FP1 in Stiria: sorpresa in testa alla classifica, le Ferrari ancora in netto ritardo [TEMPI] (Di venerdì 10 luglio 2020) Cala il sipario sulla prima sessione di prove libere del Gran Premio di Stiria, secondo appuntamento del Mondiale 2020 di Formula 1 che si tiene sempre sul circuito del Red Bull Ring. Rudy Carezzevoli/Getty ImagesAl termine delle FP1 ecco la prima sorpresa di questo week-end, con la Racing Point di Sergio Perez davanti a tutti, con l’ottimo tempo di 1:04.867. Alle spalle del messicano si piazza la Red Bull di Max Verstappen, distante solo 96 millesimi dal leader della classifica. Terza e quarta le due Mercedes di Bottas e Hamilton, seguite da Lance Stroll e Alexander Albon. Completano la top ten Gasly, Ricciardo e Sebastian Vettel che piazza la prima Ferrari a 9 decimi da Perez. Solo dodicesimo infine Charles Leclerc, che conferma le difficoltà del Cavallino su questa ... Leggi su sportfair

