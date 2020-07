Fonseca: «Fazio gioca, Dzeko è stanco» – VIDEO (Di venerdì 10 luglio 2020) Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato della formazione che scenderà in campo domani sera contro il Brescia Durante la conferenza stampa in vista del match di domani sera contro il Brescia, il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha annunciato che Fazio sarà titolare mentre potrebbe concedere un turno di riposo a Dzeko. Ecco le parole dell’allenatore: «Giocheremo con la difesa 3. Fazio giocherà domani per sostituire Cristante. Per Dzeko vediamo invece: non possiamo dimenticare che lui ha queste ultime due partite. C’è poco tempo per recuperare. Dzeko ha lavorato molto difensivamente in questa ultima partita. Ho parlato con lui ieri ed era stanco». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Sul campo di un Brescia alla disperata ricerca di punti salvezza la Roma dovrà provare a dar seguito alla vittoria con il Parma dell'ultima giornata, arrivata dopo 3 ko consecutivi che hanno messo a serio rischio la qualificazione in Europa

