Falco ferito in autostrada salvato dalla polizia stradale (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNola (Na) – Nel tardo pomeriggio di ieri una pattuglia del Distaccamento polizia stradale di Nola, in servizio sulla autostrada A/30 (tratta Nola – Mercato San Severino), ha notato un grosso uccello rapace sulla corsia di sorpasso all’altezza del chilometro 24+600 (comune di Palma Campania). Il volatile, a causa delle grosse dimensioni e di una evidente ferita al lato sinistro della testa che gli impediva di riprendere il volo, stava provocando dei pericoli al traffico veicolare pertanto i componenti della pattuglia, tempestivamente, sono intervenuti provvedendo, con non poche difficoltà, al recupero dell’animale per porlo in sicurezza. Successivamente, il rapace ferito, della specie “falchetto”, è stato affidato alle cure del ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Falco ferito Falco ferito in Autostrada: salvato dalla Polizia – Il Meridiano News Il Meridiano News Palma Campania, polizia stradale salva falchetto ferito sull’autostrada A30

Nel tardo pomeriggio di ieri una pattuglia del distaccamento polizia stradale di Nola, in servizio sulla Autostrada A/30 (tratta Nola – Mercato San Severino), ha notato un grosso uccello rapace sul ...

Recuperato vicino alla 131 dir un esemplare di "falco peregrinus"

La segnalazione è arrivata alla sala radio operativa della Polizia locale di Cagliari nella serata di ieri: un cittadino aveva notato un volatile ferito a un'ala vicino alla 131 dir. Sul posto è arriv ...

Nel tardo pomeriggio di ieri una pattuglia del distaccamento polizia stradale di Nola, in servizio sulla Autostrada A/30 (tratta Nola – Mercato San Severino), ha notato un grosso uccello rapace sul ...La segnalazione è arrivata alla sala radio operativa della Polizia locale di Cagliari nella serata di ieri: un cittadino aveva notato un volatile ferito a un'ala vicino alla 131 dir. Sul posto è arriv ...