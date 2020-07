Eurocup 2020/2021, ecco i sorteggi: girone tosto per Venezia, bene le altre (Di venerdì 10 luglio 2020) Con il sorteggio dei gironi della prima fase prende il via oggi da Barcellona la nuova stagione dell’Eurocup. Il sorteggio ha diviso le 24 squadre di 15 Paesi, tra cui 4 italiane (Virtus Bologna, Venezia, Brescia e Trento) in quattro gruppi di sei squadre. Le partite della regular season saranno in programma dal 30 settembre al 16 dicembre. Le quattro migliori squadre di ciascun gruppo passeranno alla Top 16, quattro nuovi gruppi di sei partite ciascuno a partire dal 30 dicembre al 3 febbraio 2021. Quindi quarti di finale dal 2 al 10 marzo; semifinali dal 16 al 24 marzo; e le finali dal 6 al 14 aprile. sorteggio non facile per l’Umana Reyer Venezia, mentre maggior fortuna ha baciato Germani Brescia, Segafredo Virtus Bologna e Dolomiti Energia Trento. GRUPPO ... Leggi su sportface

