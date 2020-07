Esclusiva: Zenga-Cagliari, possibile addio. Giulini apprezza Liverani, ma ora… (Di venerdì 10 luglio 2020) Walter Zenga ha accettato con entusiasmo la proposta di Giulini, è subentrato a Maran, sta guidando la squadra dopo la lunga pausa ma non è scontato che resti al Cagliari anche nella prossima stagione. Va messo in preventivo, nulla di deciso, che le strade fra le parti si dividano e che il club rossoblù vada alla ricerca di un nuovo allenatore. Piace molto Juric ma ci sono pochi margini: lo stesso allenatore ieri sera ha dichiarato che sta parlando del rinnovo con l’Hellas e che, in caso di addio, andrebbe all’estero pur avendo diversi corteggiatori in Italia (Torino compreso). E il Cagliari? Piace moltissimo il profilo di Liverani, che nei mesi scorsi era stato seguito anche dalla Fiorentina, ritenuto l’ideale per aprire un nuovo ciclo: negli ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Zenga Esclusiva: Zenga-Cagliari, possibile addio. Giulini apprezza Liverani, ma ora… alfredopedulla.com Cagliari-Atalanta 0-1: decide Muriel su rigore, nerazzurri ad un passo dal terzo posto

Scelte obbligate, invece, per Zenga che recupera in extremis Walukiewicz, con Pisacane e un disastroso Carboni a comporre il reparto difensivo. Sportiello, Caldara, Palomino, Sutalo (38' st Toloi) Hat ...

Fiorentina-Cagliari: probabili formazioni, orario e come vederla in tv Serie A 2019/2020

Le probabili formazioni di Fiorentina-Cagliari, match valido per la trentunesima giornata della Serie A 2019/2020. La Viola è reduce dalla prima vittoria dalla ripartenza del campionato: la doppietta ...

Scelte obbligate, invece, per Zenga che recupera in extremis Walukiewicz, con Pisacane e un disastroso Carboni a comporre il reparto difensivo. Sportiello, Caldara, Palomino, Sutalo (38' st Toloi) Hat ...Le probabili formazioni di Fiorentina-Cagliari, match valido per la trentunesima giornata della Serie A 2019/2020. La Viola è reduce dalla prima vittoria dalla ripartenza del campionato: la doppietta ...