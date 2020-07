Esclusiva: Smalling-Roma, countdown. Mancano solo i dettagli, le cifre (Di venerdì 10 luglio 2020) Partita chiusa? No, aperta addirittura dal 22 maggio, quando per molti le speranze per la conferma di Chris Smalling erano praticamente vicine allo zero. Invece, ormai ci siamo, Mancano soltanto gli ultimi passaggi burocratici: ci sono stati due incontri nell’ultima settimana e contatti continui, praticamente no stop. Decisiva la volontà di Smalling che già da quasi due mesi aveva dato la disponibilità di restare nella Capitale. E proprio per questo motivo la Roma aveva messo in stand-by qualsiasi altra trattativa relativa al difensore centrale. Mancano gli ultimi passaggi formali, ma si tratta di un’operazione con obbligo di riscatto e relativo pagamento in tre soluzioni: tre milioni per il prestito oneroso, 17 per il riscatto. Il Manchester United ha accettato, adesso ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Smalling Esclusiva: Smalling-Roma, countdown. Mancano solo i dettagli, le cifre alfredopedulla.com Probabili formazioni Brescia Roma/ Diretta tv: Cristante è squalificato

Brescia Roma si giocherà domani sera alle ore 19.30, quando le due formazioni scenderanno in campo per dare vita a uno dei tre anticipi della 32^ giornata di Serie A. Sfida tra due squadre che hanno d ...

Serie A: Insigne trascina il Napoli, Roma sempre più in crisi

TUTTOSPORT (4-2-3-1). LA GAZZETTA DELLO SPORT (4-2-3-1). Mirante; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. (ForzaRoma.info) Dopo l’infortunio n ...

Brescia Roma si giocherà domani sera alle ore 19.30, quando le due formazioni scenderanno in campo per dare vita a uno dei tre anticipi della 32^ giornata di Serie A. Sfida tra due squadre che hanno d ...TUTTOSPORT (4-2-3-1). LA GAZZETTA DELLO SPORT (4-2-3-1). Mirante; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. (ForzaRoma.info) Dopo l’infortunio n ...