Dzyuba e l’amico del cuore Kokorin: i due si trasformano in… Shrek e Ciuchino (Di venerdì 10 luglio 2020) Simpatico siparietto andando in scena sui social e che ha visto protagonisti l'attaccante dello Zenit San Pietroburgo Artëm Dzyuba e l'amico, ed ex compagno di squadra Alexander Kokorin. Il centravanti, laureatosi campione di Russia nelle scorse ore, ha paragonato se stesso e l'ex collega ai personaggi del noto cartone animato Shrek.Dzyuba, che paragone!"Kokorin è un asino", ha scritto Dzyuba scherzosamente nella sua stories su Instagram. Lui è diventato Shrek e l'amico Kokorin il povero asinello Ciuchino. I due sono grandi amici e fino a poco tempo fa hanno giocato insieme prima del passaggio di Kokorin in prestito al Sochi. Simpatica anche un'altra stories successiva a quella appena commentata. ... Leggi su itasportpress

