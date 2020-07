Damiani su Osimhen: "Dovrebbe chiudere la valigia e correre per venire a Napoli!" (Di venerdì 10 luglio 2020) A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live ha parlato Oscar Damiani, ex calciatore e operatore di mercato: “Osimhen? Ci sta che un giocatore possa decidere di aspettare. Leggi su tuttonapoli

sscalcionapoli1 : Damiani: 'Osimhen dovrebbe chiudere le valigie e correre a Napoli' #ForzaNapoliSempre - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MERCATO - Damiani: 'Osimhen dovrebbe chiudere le valigie e correre a Napoli' - AzzurrissimoTwi : ?? L’AGENTE. Damiani: “Osimhen dovrebbe correre subito a Napoli. Gabriel? Vi dico che...” - - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Damiani: 'Osimhen dovrebbe chiudere le valigie e correre a Napoli' - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: MERCATO - Damiani: 'Osimhen dovrebbe chiudere le valigie e correre a Napoli' -

Ultime Notizie dalla rete : Damiani Osimhen

Napoli Magazine

Oscar Damiani parla a Marte Sport Live: “Osimhen? Ci sta che un giocatore possa decidere di aspettare. Da tifoso napoletano, il fatto che Osimhen debba decidere di venire in maglia azzurra, mi fa rabb ...Damiani ha poi aggiunto: "Osimhen ha bisogno di spazi ampi per esprimersi al meglio. Gabriel? E' molto forte e interessante, ma è importante lavorare sul piano tattico perché in Francia sono meno ...