Cobolli Gigli attacca il Napoli: “Colpa loro se non vinsero con la Fiorentina, su Sarri…” (Di venerdì 10 luglio 2020) Cobolli Gigli attacca il Napoli sullo scudetto di due anni fa Nel corso della diretta... L'articolo Cobolli Gigli attacca il Napoli: “Colpa loro se non vinsero con la Fiorentina, su Sarri…” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

ForzAzzurri1926 : CLAMOROSO!!! UN EX JUVE ATTACCA PESANTEMENTE IL NAPOLI...SCUDETTO DI DUE ANNI? ALTRO CHE ORSATO..... >>>… - sscalcionapoli1 : Cobolli Gigli: 'La Juve ha sbagliato a prendere Sarri, rivorrei di nuovo Allegri' #SerieATIM - tuttonapoli : 'Napoli non perse lo scudetto in tv!', Cobolli Gigli attacca Sarri: 'Davanti alle ingiustizie non serve piagnucolar… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS – L’ex presidente Cobolli Gigli: 'La Juve ha sbagliato a prendere Sarri, rivorrei di nuovo Allegri' https://t.… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS – L’ex presidente Cobolli Gigli: 'La Juve ha sbagliato a prendere Sarri, rivorrei di nuovo Allegri' https://t.… -