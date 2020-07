Cittadinanza onoraria a Patrick George Zaki, la proposta di “IDEA Atripalda” (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAtripalda (Av) – Riceviamo e pubblichiamo la nota di “IDEA Atripalda“: “Patrick George Zaki ha 27 anni, è uno studente dell’Università di Bologna e si trova detenuto in Egitto dal 7 febbraio scorso. Secondo le parole dei suoi avvocati, gli agenti lo hanno tenuto bendato ed ammanettato per 17 ore in aeroporto, dove lo hanno interrogato. I pubblici ministeri di Mansoura hanno ordinato la detenzione preventiva di Zaki, in attesa delle indagini. Tra le accuse mosse troviamo “diffusione di notizie false”, “incitamento alla protesta” e “istigazione alla violenza e ai crimini terroristici”. Il 5 marzo, Patrick George Zaki è stato ... Leggi su anteprima24

Twiperbole : “Riconoscendo nella sua figura quei valori di libertà di studio, di libertà di pensiero e di libertà alla partecipa… - pietroraffa : Bologna ha assegnato la cittadinanza onoraria a #PatrickZaki. Ed è un'ottima notizia. Ma Lega e Fratelli d'Italia… - amnestyitalia : Il Consiglio Comunale di Bologna ha approvato un ordine del giorno per concedere la cittadinanza onoraria a Patrick… - irpinia24 : Atripalda - Da 'IDEA Atripalda' richiesta di concessione della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki - GrottaNews : Rfi, Maurizio Gentile a Grottaminarda per la cittadinanza onoraria - Nuova Irpinia -

Ultime Notizie dalla rete : Cittadinanza onoraria Rfi, Maurizio Gentile a Grottaminarda per la cittadinanza onoraria Nuova Irpinia Bra: Gianni Farinetti presenta il suo libro “Doppio silenzio”

I giardini del Belvedere della Rocca si confermano sempre più il centro dell’estate braidese, il luogo dove godersi cinema, musica, teatro e spettacoli vari in una splendida cornice naturale. Tra gli ...

Atripalda – Da “IDEA Atripalda” richiesta di concessione della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki

Atripalda - Riceviamo e pubblichiamo il comunicato in merito alla richiesta di ”IDEA Atripalda”. “Patrick George Zaki ha 27 anni, è uno studente dell’Università di Bologna e si trova detenuto in Egitt ...

I giardini del Belvedere della Rocca si confermano sempre più il centro dell’estate braidese, il luogo dove godersi cinema, musica, teatro e spettacoli vari in una splendida cornice naturale. Tra gli ...Atripalda - Riceviamo e pubblichiamo il comunicato in merito alla richiesta di ”IDEA Atripalda”. “Patrick George Zaki ha 27 anni, è uno studente dell’Università di Bologna e si trova detenuto in Egitt ...