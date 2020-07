Campania, il focolaio in Irpinia non è spento: 4 positivi nelle ultime 24h (Di venerdì 10 luglio 2020) nelle ultime 24 ore in Campania riscontrati altri 5 casi di positività su un totale di 1587 tamponi effettuati. Dei nuovi positivi 4 sono riconducibili al focolaio dell’Irpinia, al momento sotto controllo ma non ancora spento. L’ASL nella giornata di ieri ha effettuato 197 tamponi ai contatti con coloro risultati positivi nei giorni scorsi e … L'articolo Campania, il focolaio in Irpinia non è spento: 4 positivi nelle ultime 24h Leggi su dailynews24

Ultime Notizie dalla rete : Campania focolaio Coronavirus Campania, focolaio in Irpinia: 4 contagi nel Serinese su 197 tamponi Napoli Fanpage.it A Benevento e provincia non ci sono più casi attivi di coronavirus da 12 giorni

La provincia di Benevento è “covid-free” ormai dal 27 giugno, giorno in cui è guarita anche l’ultima persona ancora in isolamento domiciliare a Guardia Sanframondi. Da allora, quasi due settimane senz ...

CORONAVIRUS ITALIA: è BOOM di NUOVI FOCOLAI, ne Scoppiano 17 come funghi da Nord a Sud. Ecco la MAPPA

Nuovi focolai attivi, mappa Scoppiano come funghi da Nord a Sud, sono ora 17 i nuovi focolai attivi in Italia, molto spesso causati da persone che hanno viaggiato all’estero nelle ultime settimane. Ve ...

