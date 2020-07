Bimba di 2 anni picchiata, seviziata dalla madre: l’ha persino lanciata contro l’auto del padre biologico (Di venerdì 10 luglio 2020) E’ una storia davvero assurda quella che arriva da Catania. Oggi tutti i dettagli di quello che è stato un vero inferno in terra per tre bambini nati da una madre violenta, una ventenne che da tempo pare faccia uso di sostanze stupefacenti. A pagare, non solo la piccola di due anni, vittima “preferita” della donna ma anche l’intera famiglia del suo compagno. La ragazza infatti prima di essere arrestata, viveva nella casa del suo compagno, insieme ai suoceri. Tutte sue vittime: non è chiaro come fosse possibile che una ragazzina tenesse in scacco 3 persone adulte, il suo compagno, suo padre e la madre, che non hanno potuto fare, a quanto pare, nulla per difendere i figli vittime della ragazza. La piccola, sin da quando è nata, ha subito violenze: è stata ... Leggi su ultimenotizieflash

