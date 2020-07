Barcellona, Setien: "20 giorni fermi prima del Napoli, è un vantaggio per loro!" (Di venerdì 10 luglio 2020) Quique Setien, allenatore del Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa, nel corso della quale è stato chiesto anche dell'ottavo di finale di ritorno da giocare contro il Napoli: "Purtroppo la situazione è questa, n ... Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Barcellona, Setien: '20 giorni fermi prima del Napoli, può essere un vantaggio per loro!' - edcguitar : @maurizio_62 @InterCM16 Sicuro? Guardi come se la sta passando Setien a Barcellona... - Dalla_SerieA : Mundo Deportivo: 'Caso Arthur al Barcellona, perché non gioca più?' - - sportli26181512 : 'Barcellona, Sarri utilizza Pjanic: perché Arthur non gioca più?': Il Mundo Deportivo si chiede perché Setien non u… - Mediagol : #Video Barcellona, Setién: 'Era solo questione di tempo, immaginavo cosa avrebbe fatto Suarez' -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Setien Barcellona: Setien via a fine stagione, il nuovo allenatore sarà Xavi Sport Fanpage Barcellona, Setien: "20 giorni fermi prima del Napoli, è un vantaggio per loro!"

Quique Setien, allenatore del Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa, nel corso della quale è stato chiesto anche dell'ottavo di finale di ritorno da giocare contro il Napoli: "Purtroppo la si ...

Barcellona, Setien: "20 giorni fermi prima del Napoli, può essere un vantaggio per loro!"

Quique Setien, allenatore del Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa, nel corso della quale è stato chiesto anche dell'ottavo di finale di ritorno da giocare contro il Napoli: "Purtroppo la si ...

Quique Setien, allenatore del Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa, nel corso della quale è stato chiesto anche dell'ottavo di finale di ritorno da giocare contro il Napoli: "Purtroppo la si ...Quique Setien, allenatore del Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa, nel corso della quale è stato chiesto anche dell'ottavo di finale di ritorno da giocare contro il Napoli: "Purtroppo la si ...