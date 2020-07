Aurelio-Boccea: non rispettava le norme anti-covid, chiuso un minimarket (Di venerdì 10 luglio 2020) Ieri pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro e quelli della Stazione Roma Madonna del Riposo hanno eseguito un servizio di controllo, mirato al contrasto di ogni forma di illegalità e alla verifica del rispetto delle normative per l’emergenza sanitaria covid-2019 nel quartiere Aurelio-Boccea. Particolare attenzione è stata rivolta alle verifiche presso le attività commerciali lungo circonvallazione Cornelia, teatro, due giorni fa, di una violenta rissa tra cittadini stranieri. Sono state controllate in totale 6 attività e 48 persone. LEGGI ANCHE: Ricette mediche false per spacciare farmaci ‘stupefacenti’: ecco come facevano chiuso UN minimarket I Carabinieri hanno riscontrato irregolarità in un ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Praticare attività sportiva gratuitamente all’interno degli spazi verdi del Municipio XIII, dove le associazioni dilettantistiche potranno svolgere lezioni all’aperto e consentire ai cittadini di ripr ...

L'allarme sulla pericolosità di via Boccea, all'incrocio con via Don Carlo Gnocchi, era stata lanciata nel marzo scorso da residenti e commercianti del quartiere che, attraverso una raccolta firme pro ...

