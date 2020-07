Vettel: “Red Bull? Direi sì alla loro chiamata” (Di giovedì 9 luglio 2020) "Conosco ovviamente bene la Red Bull. La recente apparizione in un video Red Bull non ha nulla a che vedere con un mio potenziale ritorno. So che erano forti quando c'ero io e so che lo sono ancora. Sono qui per competere, quindi probabilmente accetterei un sedile Red Bull qualora dovesse arrivasse la chiamata".Lo ha rivelato Sebastian Vettel alla vigilia del Gran Premio di Stiria, secondo appuntamento sul circuito di Spielberg del Mondiale di Formula 1. Il pilota tedesco lascerà la Ferrari a fine anno e sta cominciando a guardarsi intorno: "La Racing Point? Non ci sono notizie - spiega il pilota della Ferrari nella consueta conferenza stampa del giovedì - come ho gia' detto ancora non so cosa accadra'. Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi vedremo quali opportunita' si potranno ... Leggi su ilfogliettone

