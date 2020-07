Verona-Inter (9 luglio ore 21:45): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 9 luglio 2020) In vantaggio di un gol, di un uomo e con un rigore da calciare, per l’Inter la pratica con il Bologna sembrava risolta e invece per la squadra di Conte è arrivato un altro stop casalingo dopo quello contro il Sassuolo. Adesso i nerazzurri, che potevano contendere il secondo posto alla Lazio, devono salvare il … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - lbertozzi : Rebic na Serie A em 2020 Cagliari ? Udinese ???? Brescia ?? Verona ? Inter ?? Torino ?? Fiorentina ?? Genoa ? Lecc… - internewsit : Verona-Inter: Sanchez (ancora) dalla panchina? Conte ha un motivo - - rus_sansiro : ?? ???? SERIE A 2019-2020, 31ª giornata HELLAS VERONA ? INTER @HellasVeronaFC @Inter 09-07-2020 · ore 21.45 St… -