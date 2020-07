Triumph Speed ​​Triple: nuova nuda con motore da 1200 cc (Di giovedì 9 luglio 2020) Triumph Motorcycles sta lavorando su un nuovissimo Triumph Speed ​​Triple con un motore più potente da 1200 cc. Dopo aver perso terreno rispetto la concorrenza nel settore delle naked contro Ducati Streetfighter V4 e KTM 1290 Super Duke R, il produttore britannico vuole recuperare terreno.Dalle foto trapelate, la nuda inglese mostra la giusta dose di aggressività e con il nuovo motore che aumenta la potenza scaricata dai pneumatici, la giusta alchimia sembra pronta per incantare i bikers di tutto il mondo.Aston Martin V12 Speedster, supercar senza tetto e parabrezzaIl cambiamento più significativo sarà probabilmente un motore più grande da cui si vogliono ottenere almeno 175 CV e un ... Leggi su pantareinews

Un muletto di quella che potrebbe essere la prossima generazione della hypernaked di Hinckley sorpresa durante dei test su strada.Alcune foto spia mostrano come a Hinckley sia in cantiere la nuova Speed Triple, che dal punto di vista del look abbandona le linee morbide per affilare le armi ispirandosi alla sportiva di famiglia, ...