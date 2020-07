Tim esclude Huawei dalla gara per i fornitori del 5G (Di giovedì 9 luglio 2020) Tim esclude Huawei dalla gara per i fornitori del 5G Telecom Italia (TIM) ha escluso la cinese Huawei Technologies da una gara d’appalto per l’acquisto di apparecchiature 5G per la rete di prossima generazione in Italia e in Brasile. L’elenco dei fornitori invitati comprende Cisco, Ericsson, Nokia, Mavenir e Affirmed Networks, società recentemente acquisita da Microsoft. I rappresentanti di Huawei in Italia e Brasile non rilasciano commenti La mossa arriva proprio quando l’Italia sta valutando se escludere l’azienda di Shenzhen dalla costruzione della rete 5G sulla base delle accuse sempre più numerose (e mai provate) secondo cui la Cina potrebbe in ... Leggi su tpi

