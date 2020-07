Temptation Island, Sofia e Alessandro sorprendono tutti e tornano a casa insieme (Di venerdì 10 luglio 2020) Temptation Island, a fine seconda puntata Sofia e Alessandro si sono confrontati di fronte al falò. Ecco cosa hanno deciso di fare del loro amore. A fine della puntata odierna di Temptation Island 2020, finalmente Sofia e Alessandro hanno avuto modo di confrontarsi di persona. Durante la scorsa puntata, la prima di questa edizione del … L'articolo Temptation Island, Sofia e Alessandro sorprendono tutti e tornano a casa insieme è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

