Salvini | “Berlusconi non ha nessuna intenzione di entrare nel governo”

ROMA – "È una non notizia, Berlusconi non ha nessuna intenzione di entrare nel governo. L'ho sentito ieri". Così il senatore Matteo Salvini, leader della Lega, a Rai Radio1 a Radio anch'io condotto da Giorgio Zanchini, commentando le parole di Romano Prodi secondo il quale Silvio Berlusconi potrebbe entrare nella maggioranza di governo.

