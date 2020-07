Ribery derubato, la vignetta de L’Equipe che chiama in causa… Cristiano Ronaldo (Di giovedì 9 luglio 2020) Il furto subito nelle scorse ore da Franck Ribery nella sua dimora in provincia di Firenze non è certo passato inosservato. In Italia, così come in Francia. Vedere per credere cosa 'combinano' nella redazione de L'Equipe dove è stata dedicata addirittura una vignetta ironica al campione francese e a... Cristiano Ronaldo.Ribery derubato: la vignettaIl noto quotidiano francese non poteva far mancare un proprio pensiero sulla vicenda che ha visto coinvolto l'asso della Fiorentina. In modo particolare questa mattina, alle vicende dell'ex Bayern Monaco è stata dedicata una vignetta nella quale si vede il giocatore sconvolto che dichiara: "Mi hanno rubato il Pallone d'Oro e so già chi è. È stato quello ... Leggi su itasportpress

