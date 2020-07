Rainbow Six Siege: Pengu vuole ritirarsi? (Di giovedì 9 luglio 2020) Ultimamente si stanno rincorrendo molte voci sul futuro del campione di Rainbow Six Siege Pengu il quale sembrerebbe volersi ritirare dalle competizioni professionali ed abbandonare il famoso gioco prodotto da Ubisoft. I fans preoccupati dalla possibile decisione del campione di eports hanno invitao un gran numero di messaggi per chiedergli spiegazioni durante l’ultima diretta. Pengu con molta calma ha replicato che ci sta riflettendo molto e sembra intenzionato verso questa scelta dopo che Fabian ha deciso di lasciare definitivamente G2 Esports. Pengu ha affermato che la sua voglia di lasciare il gioco è dovuto al fatto che non si sente più felice come un tempo per i numerosi bugs e problemi che lo fanno arrabbiare. Stando alle indiscrezioni il giocatore sembrerebbe aver detto ai ... Leggi su esports247

marcoamato98 : I prossimi resoconti saranno gli ultimi fatti giornata per giornata e a partire dallo Stage 2 verranno sostituiti c… - GamesNewsFinder : Situazione IMPOSSIBILE con I PEGGIORI GIOCATORI da RANKED di RAINBOW SIX!! | Rainbow Six: Siege ITA - LyseFoundation : Questo pomeriggio i ragazzi del team Asia TRN8 Valiants si scontreranno contro i Never Diamonds nella 2° Giornata d… - therussophile : PUTIN DAMMI LA TUA FORZA – RAINBOW SIX SIEGE - wtffpeter : isto é Rainbow Six!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Rainbow Six Rainbow Six European League: recap sesta giornata Siamo finalmente giunti anche alla fine di questa sesta Tech Princess eSport Club, la palestra virtuale per i gamer

Per molti, gli esport sono come vere e proprie discipline olimpiche, tanto che lo stesso Cio nelle ultime edizioni ne sta sperimentando l’introduzione ai Giochi: non sorprende dunque che i migliori sp ...

Xbox Series X

Tutte le news su Rainbow Six Siege Le ultime novità di PlayStation Plus Tutte le novità sul mondo Intel ...

Per molti, gli esport sono come vere e proprie discipline olimpiche, tanto che lo stesso Cio nelle ultime edizioni ne sta sperimentando l’introduzione ai Giochi: non sorprende dunque che i migliori sp ...Tutte le news su Rainbow Six Siege Le ultime novità di PlayStation Plus Tutte le novità sul mondo Intel ...