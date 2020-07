Omicidio stradale: il cantante Michele Bravi patteggia 18 mesi - (Di giovedì 9 luglio 2020) Novella Toloni Il gup di Milano ha ratificato la sospensione e la non menzione della pena nel casellario giudiziale per il cantautore di X Factor e Amici Si è chiusa con il patteggiamento a 1 anno e sei mesi la drammatica vicenda che ha visto coinvolto Michele Bravi, accusato di Omicidio stradale. Il cantante 24enne lo scorso 22 novembre 2018 era rimasto coinvolto in un incidente stradale costato la vita a una donna di 58 anni e oggi, dopo due anni di processo, vede concludersi una dolorosa parentesi della sua vita. Michele Bravi, che era accusato di Omicidio stradale, ha patteggiato un anno e 6 mesi, ottenendo la sospensione e la non ... Leggi su ilgiornale

