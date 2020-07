Napoli, Manolas: “Non è facile giocare contro di noi. Barcellona? Sarà dura” (Di giovedì 9 luglio 2020) Napoli, Manolas: “Non è facile giocare contro di noi. Barcellona? Sarà dura” Kostas Manolas, difensore... L'articolo Napoli, Manolas: “Non è facile giocare contro di noi. Barcellona? Sarà dura” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

CalcioNews24 : Manolas: «Non è facile giocare contro questo Napoli» - OdeonZ__ : Napoli, super attacco con Ciro e Lozano. Ma quanti errori in difesa... - LelloPinto : Manolas sta a Napoli grazie a Diawara. Se non fosse rientrato nel dare e avere, un caprone del genere quando lo ved… - SZarbano : RT @Yvans_0017: @DAZN_IT Ahahah poi annullano il goal al Napoli per un tocco di mano di Manolas involontario ed era a 20 cm dal difensore d… - MarcoKCoppola : @StepAsR @DAZN_IT Proprio ieri hanno annullato un gol al Napoli per un fallo di mani di Manolas molto più assurdo d… -