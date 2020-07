Milan, il corteggiamento a Szoboszlai va avanti a colpi di… like: e partecipa anche il papà (Di giovedì 9 luglio 2020) Archiviata una buona serie di risultati, nella quale sono arrivate le vittorie roboanti su Roma, Lazio e Juventus, il Milan pensa al finale di stagione e al mercato estivo per il prossimo anno. I rossoneri hanno messo gli occhi su Dominik Szoboszlai, talento del Salisburgo ed autentico pupillo di Ralf Rangnick che favorirebbe l’operazione visti i buoni rapporti con il calciatore e la società del gruppo Red Bull. Il costo si aggira intorno ai 25 milioni, cifra importante per un 19enne, ma che ne rispecchia qualità e soprattutto prospettiva di crescita. Il ragazzo non perde occasione di mettere like alle notizie di mercato che lo accostano al Milan, lo stesso fa il padre: indizi che, al tempo dei social, fanno ben auspicare circa la buona riuscita dell’operazione.L'articolo ... Leggi su sportfair

Fiorentinanews : Manovre di rilievo sul mercato: La #Fiorentina rilancia per #Nainggolan e 'ascolta' la proposta del #Milan. Il cort… - AZZURRIIIII : RT @MilanNewsit: Szoboszlai-Milan, continua il corteggiamento social: l'ungherese apprezza il successo rossonero sulla Lazio - Giacomobacci2 : RT @MilanNewsit: Szoboszlai-Milan, continua il corteggiamento social: l'ungherese apprezza il successo rossonero sulla Lazio - gab72boa : RT @MilanNewsit: Szoboszlai-Milan, continua il corteggiamento social: l'ungherese apprezza il successo rossonero sulla Lazio - Muawiya95 : RT @MilanNewsit: Szoboszlai-Milan, continua il corteggiamento social: l'ungherese apprezza il successo rossonero sulla Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Milan corteggiamento Milan, il corteggiamento a Szoboszlai va avanti a colpi di… like: e partecipa anche il papà SportFair Malanga Sarr lascia il Nizza: occasione a zero per 4 club di Serie A

Il Nizza ha annunciato ufficialmente l’addio di Malanga Sarr, difensore classe ’99 che vanta un vasto corteggiamento tra i top club d’Europa. Sul talento francese ci sono anche Milan, Napoli, Inter e ...

Calciomercato Napoli – Dall’Inghilterra: scambio Milik-Lucas Moura

Il centravanti polacco che piace molto anche ad Atletico Madrid e Juventus, e negli scorsi mesi accostato con forza anche al Milan per sostituire Ibrahimovic, dovrà decidere se accettare il ...

Il Nizza ha annunciato ufficialmente l’addio di Malanga Sarr, difensore classe ’99 che vanta un vasto corteggiamento tra i top club d’Europa. Sul talento francese ci sono anche Milan, Napoli, Inter e ...Il centravanti polacco che piace molto anche ad Atletico Madrid e Juventus, e negli scorsi mesi accostato con forza anche al Milan per sostituire Ibrahimovic, dovrà decidere se accettare il ...