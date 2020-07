Michele Bravi, accolta la richiesta di patteggiamento (Di giovedì 9 luglio 2020) Michele Bravi, vincitore di X Factor nel 2013 e finalista dell’edizione di quest’anno di Amici Speciali, ha visto accolta la richiesta di patteggiamento nel processo in cui era coinvolto per omicidio stradale. Nel 2018, infatti, il cantante era alla guida di una car sharing e un incidente causò la morte di una signora di 58 anni che era in moto. Sul sito de La Repubblica si legge: L’avvocato di Bravi, Manuel Gabrielli, aveva avanzato la richiesta di patteggiamento in accordo con il pm Alessandra Cerreti. Il gup Aurelio Barazzetta non ha ammesso come parte civile l’Associazione familiari vittime della strada. Michele Bravi ha patteggiato per un anno e sei mesi. L'articolo ... Leggi su trendit

