Mercato ortofrutticolo aperto nelle ore notturne, la proposta di Riscossa di Maddaloni (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMaddaloni (Ce) – Ieri mattina i consiglieri comunali di ‘Riscossa di Maddaloni’ Claudio Marone, Giuseppe Carfora e Giuseppe Magliocca, hanno protocollato una nota rivolta all’assessore alle Attività Produttive Enzo Lerro per chiedere che si attuino tutti gli atti amministrativi per spostare l’orario di apertura del Mercato ortofrutticolo alle ore notturne a partire dal 1 settembre 2020. La proposta degli esponenti di ‘Riscossa di Maddaloni’ ha già trovato il parere favorevole sia dei concessionari che dei membri della commissione consiliare specifica. Il cambiamento dell’orario di apertura oltre a favorire l’intercettazione di flussi ... Leggi su anteprima24

