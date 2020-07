Melito di Napoli: Sequestrato mattatoio avicolo e denunciata una persona (Di giovedì 9 luglio 2020) Melito di Napoli: Sequestrato un grande capannone dove veniva svolta l’attività produttiva di pollame. Dall’impianto venivano smaltiti illecitamente fanghi di depurazione. Continua l’azione di controllo dei Carabinieri del Comando per la Tutela Ambientale per contrastare il fenomeno delle violazioni in materia ambientale presso i principali stabilimenti industriali operanti nella provincia di Napoli. In Melito di Napoli (NA), i Carabinieri del N.O.E. di Napoli, insieme a quelli della Tenenza locale, hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo, emesso dal Tribunale di Napoli Nord, di un opificio operante nel campo della macellazione avicola. L’attività è scaturita da una pregressa ispezione da ... Leggi su 2anews

