Marco Rossi è stato cacciato dal Monregale Calcio dopo il video razzista. Parla il legale: «Video diffuso a sua insaputa» (Di giovedì 9 luglio 2020) «Un brutto incidente, una sceneggiatura non piacevole di un ragazzo di 19 anni che non è razzista e che sui campi ha sempre giocato con altri ragazzi di colore. Il suo non era un manifesto politico ma un Video destinato a una visione privata e di certo non pubblica». A Parlare a Open è Alessio Ghisolfi, legale di Marco Rossi, calciatore di 19 anni che – dopo aver pubblicato un Video in cui diceva parole vergognose, razziste e sessiste – è stato cacciato dalla squadra di Calcio in cui giocava, il Monregale. Già a partire dal 20 luglio. «Il ragazzo verrà inserito nella lista di svincolo ... Leggi su open.online

