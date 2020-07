L’incredibile trasformazione di Antonino Cannavacciuolo: lo chef ha perso 30 chili (Di giovedì 9 luglio 2020) Antonino Cannavacciuolo, famoso chef napoletano, ha seguito una dieta ferrea e ha ottenuto ottimi risultati. Recentemente ha raccontato al settimanale Oggi i segreti del suo dimagrimento. Il dimagrimento dello chef Cannavacciuolo Lo chef Antonino Cannavacciuolo è parecchio conosciuto ed apprezzato in Italia: la cucina mediterranea, le pacche, l’accento napoletano e la simpatia sono i suoi fattori caratterizzanti. Ma sicuramente non possiamo omettere la sua particolare stazza fisica: è noto come in parecchie puntate del cooking show Masterchef Italia venga ironizzato il suo peso. Ebbene, il titolare del ristorante stellato Villa Crespi di Orta San Giulio, ha deciso di impegnarsi e buttare giù ... Leggi su thesocialpost

