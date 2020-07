L'Alta Moda riparte in digitale da Parigi e dalla magia della Couture (Di giovedì 9 luglio 2020) E così alle 9 di lunedì 6 si aprono i giorni Parigini dell’Alta Moda versione digitale, Naomi madrina in t-shirt Phenomenally Black per parlare di Moda e inclusività e a citare nientemeno che Nelson Mandela. Comincia con la Couture, il più fantasioso, magico e sofisticato degli appuntamenti, la stagione di un nuovo fashion, dei progetti alternativi alla passerella.C’è forse un filo sottile di nostalgia in questo percorso che parte dal cortometraggio di Matteo Garrone per Dior di Maria Grazia Chiuri, all’annuncio filmato, un teaser di leggerezza e grazia che prelude al dialogo ”Of grace and Light” tra Pierpaolo Piccioli, direttore creativo della maison, e Nick Knight visionario fotografo britannico, ... Leggi su huffingtonpost

