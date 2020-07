Juve Stabia, tutti convocati: verrà osservato un minuto di raccoglimento (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutotutti in ritiro: mister Fabio Caserta ha portato a Cava de’ Tirreni anche i calciatori squalificati ed infortunati che non prenderanno parte a Juve Stabia-Entella, valevole per la 33^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma domani, 10 luglio 2020, con inizio alle ore 18.45 allo stadio “Menti” di Castellammare di Stabia. Aggregati i giovani Della Pietra e Guarracino. Prima della partita verrà osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Giuseppe Rizza, ex calciatore della Juve Stabia, tragicamente scomparso in settimana all’età di 33 anni. SQUALIFICATI: Calò e Ricci, INDISPONIBILI: Cisse, Elia e Mezavilla L'articolo ... Leggi su anteprima24

