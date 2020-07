Il rewatch di Good Witch è offerto da Rai Premium a partire da oggi e Quando Chiama il Cuore finisce in panchina (Di giovedì 9 luglio 2020) Pronti per il rewatch di Good Witch? Se nelle scorse settimane la serie è stata protagonista dei palinsesti delle reti "maggiori", a partire da oggi, 9 luglio, terrà compagnia al pubblico di Rai Premium per tutta l'estate, almeno fino a Quando qualche altro terremoto nella programmazione non cambi le carte in tavola. Catherine Bell e i suoi da oggi prenderanno il posto che fino a ieri era occupato da Quando Chiama il Cuore e, in particolare, a partire dalle 15.20 circa occuperà il primo pomeriggio con ben tre episodi. Il rewatch di Good Witch prenderà il via dai primi tre episodi, quelli che hanno ... Leggi su optimagazine

pantoclastia : rewatch di good will hunting perché mi sento debole e ultimamente ho voglia solo di riguardare i miei film prefe - HoUnNomeStrano : però ci starebbe un bel rewatch di Good Omens adesso eh... - cinnrollwenning : @Ila185 La quinta volta! Wow, I’m speechless (in a good way) ? non vedo l’ora di fare il rewatch e di notare tutti… - lr_freeze : Prima del rewatch di #PrisonBreak, cercavo qualcosa di leggero ... ho appena iniziato Good Girls e devo dire not ba… - pizzachinaski : Pronta per spararmi questo super mega rewatch di The Good Place dalla prima stagione per trovare finalmente il cora… -

Ultime Notizie dalla rete : rewatch Good Il rewatch di Good Witch è offerto da Rai Premium a partire da oggi e Quando Chiama il Cuore finisce in panchina OptiMagazine