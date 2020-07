Il processo che manca a Salvini (Di giovedì 9 luglio 2020) Roberto Maroni lo dice sottovoce ma lo dice in modo chiaro e centra un problema importante che riguarda il principale partito d’opposizione, ovvero la Lega: “Per essere il partito degli imprenditori non bisogna dimenticare di rappresentare il partito del pil al nord”. Maroni si pone la domanda ragio Leggi su ilfoglio

