HIGHLIGHTS Spal Udinese: gol e azioni salienti del match (Di giovedì 9 luglio 2020) Gol e azioni salienti del match valido per la 31ª giornata di Serie A 2019/20: HIGHLIGHTS Spal Udinese Gol e azioni salienti del match tra Spal e Udinese, valido per la 31ª giornata di Serie A 2019/20. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

direttaSerieA : Sampdoria-SPAL 3-0 - Gol e Highlights - Giornata 30 - Serie A TIM 2019/20 - VIDEO - filadelfo72 : Highlights Sampdoria-SPAL 3-0: Video Gol 30ª Giornata di Serie A - internewsit : VIDEO - Sampdoria-SPAL 3-0, Serie A: gol e highlights della partita - - rossi20_rossi : RT @SkySport: ?LEAO STOP E DESTRO VINCENTE? ? Al 79' il Milan accorcia le distanze contro la Spal: Leao approfitta dell'errore di Tomovic,… - gianlutanci : RT @SkySport: ?LEAO STOP E DESTRO VINCENTE? ? Al 79' il Milan accorcia le distanze contro la Spal: Leao approfitta dell'errore di Tomovic,… -

Ultime Notizie dalla rete : HIGHLIGHTS Spal

La testa è già agli scontri diretti in serie che arriveranno da qui al 22 luglio (Spal, Torino, Lecce e infine il derby). Per salvarsi, tuttavia, servirà tutto un altro atteggiamento. Gattuso concede ...Le pagelle e highlights di Sampdoria – SPAL 3-0, gara valida per la trentesima giornata di serie A 2019/2020: Linetty è il migliore del match SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero 6.5; Bereszynski 6.5, Yoshida ...