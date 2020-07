Granieri fratello di un boss, ucciso per la droga (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCasoria (Na) – Antimo Granieri, il ragazzo di 18 anni ucciso ieri sera alle 22 a Casoria (Napoli) potrebbe essere finito in un giro di traffici di droga. Era lui l’obiettivo del raid culminato in una sparatoria in via Castagna dove è rimasto ferito anche un 16enne, per sua fortuna di striscio ad un fianco. Secondo fonti investigative il giovane era in una ‘piazza’ di droga non autorizzata dal clan che su Casoria controlla gli affari criminali, ovvero i ‘nuovi Moccia’, che non hanno legati con il ‘vecchio’ che ha base ad Afragola. Granieri è anche il fratello di Vittorio, 27 anni, arrestato a giugno di tre anni per aver fatto parte del nuovo clan dei Casalesi, organizzazione criminale che ... Leggi su anteprima24

