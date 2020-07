Gianni Mura vittima di estorsione per anni. Arrestato un fan (Di giovedì 9 luglio 2020) Un uomo di 47 anni è stato Arrestato per estorsione nei confronti di Gianni Mura. La vicenda è emersa dopo la morte del giornalista, lo scorso 21 marzo. A far scattare le indagini dei carabinieri la denuncia della moglie, dopo aver appreso da un collaboratore del marito l’esistenza del presunto estorsore, Francesco Gaspari.L’uomo si era presentato 10 anni fa come un lettore a Mura, che lo aveva aiutato con piccole cifre. Da amico l’uomo sarebbe diventato stalker: dall’ottobre 2018 alla morte, secondo l’accusa si sarebbe fatto consegnare 61.500 euro.A ricostruire la complessa vicenda sono stati i militari del Nucleo Investigativo di Milano. Il giornalista aveva conosciuto l’uomo una decina di ... Leggi su huffingtonpost

