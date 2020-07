Emiliano candida Lopalco in Puglia (Di giovedì 9 luglio 2020) Pier Luigi Lopalco scende in campo con Emiliano. Non contro il Covid, questa volta, ma per le regionali in Puglia. Il virologo, si legge sul Foglio, sarà capolista nella corsa del governatore al secondo mandato. Una corsa che lo vede contrapposto a Raffaele Fitto per il centrodestra e a Ivan Scalfarotto per Italia Viva.Critica Forza Italia, che scrive: “La candidatura del professore Pierluigi Lopalco nelle liste di Emiliano è l’ultimo atto di un film che abbiamo iniziato a vedere qualche settimana fa e noi lo avevamo previsto e denunciato”. A sostenerlo sono il commissario regionale di Forza Italia, Mauro D’Attis, e il vice commissario, Dario Damiani. “Il virologo - proseguono - ha avuto un prestigioso quanto oneroso incarico dalla ... Leggi su huffingtonpost

“120 mila euro non per coordinare le misure anti Covid ma, evidentemente, per farsi campagna elettorale con i soldi di tutti gli ignari cittadini pugliesi: la candidatura del prof Lopalco nelle liste ...

Pier Luigi Lopalco scende in campo con Emiliano. Non contro il Covid, questa volta, ma per le regionali in Puglia. Il virologo, si legge sul Foglio, sarà capolista nella corsa del governatore al secon ..."120 mila euro non per coordinare le misure anti Covid ma, evidentemente, per farsi campagna elettorale con i soldi di tutti gli ignari cittadini pugliesi: la candidatura del prof Lopalco nelle liste ...