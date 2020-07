Di Berardino: ripresa concorsi potenziamento centri impiego (Di giovedì 9 luglio 2020) Roma – “Il potenziamento dei centri per l’impiego del Lazio prosegue. Dopo lo stop nel mese di febbraio dettato dall’emergenza epidemiologica, a luglio riprendono i concorsi per l’assunzione di nuovo personale. I primi cinque a riprendere sono i concorsi che riguardano i seguenti profili professionali: esperto in service designer, esperto della valutazione della performance e analisi e valutazione delle politiche pubbliche, esperto statistico, esperto della comunicazione e relazioni istituzionali, esperto di area informatica.” “Si tratta di profili professionali in parte innovativi per l’organico dei centri per l’impiego, che testimoniano come vogliamo realizzare servizi per il lavoro di nuova generazione. Stiamo ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Berardino ripresa Scuola, Di berardino: "Forme di protezione per lavoratori mense e pulizie" Il Faro Online Gli artisti lirici di Noi per Napoli in Concerto con la Fanfara del 10º Reggimento Carabinieri Campania

L’Associazione Culturale Noi per Napoli, con i suoi artisti lirici e rappresentanti, il soprano Olga De Maio ed il tenore Luca Lupoli,artisti del Teatro San Carlo, e la gloriosa Fanfara dei Carabinier ...

Bologna-Sassuolo 1-2: gol e highlights. Terza vittoria di fila per De Zerbi

Note: espulso Mihajlovic all'82' Ancora Sassuolo, altra vittoria e sogno europeo - nonostante le vittorie di Milan, Napoli e Roma e un calendario che si farà molto difficile - ancora vivo. De Zerbi è ...

L’Associazione Culturale Noi per Napoli, con i suoi artisti lirici e rappresentanti, il soprano Olga De Maio ed il tenore Luca Lupoli,artisti del Teatro San Carlo, e la gloriosa Fanfara dei Carabinier ...Note: espulso Mihajlovic all'82' Ancora Sassuolo, altra vittoria e sogno europeo - nonostante le vittorie di Milan, Napoli e Roma e un calendario che si farà molto difficile - ancora vivo. De Zerbi è ...