Coronavirus Nettuno, nessun nuovo caso: restano 2 i positivi (Di giovedì 9 luglio 2020) In data odierna non si registrano nuovi casi di Coronavirus a Nettuno. Gli attualmente positivi restano due, entrambi trattati in regime di isolamento domiciliare. Coronavirus Nettuno, nessun nuovo caso: restano 2 i positivi su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Coronavirus Nettuno, nessun nuovo caso: restano 2 i positivi - LatinaBiz : Tamponi Sono arrivate delle buone notizie riguardanti l'emergenza sanitaria da Anzio e Nettuno. Da Nettuni, dove u… - ilClandestinoTW : Coronavirus, guariti una donna di Nettuno e un uomo di Anzio - CorriereCitta : Nettuno, aggiornamento Coronavirus: guarita una donna di 64 anni - ilClandestinoTW : Coronavirus, nessun nuovo caso a Nettuno e un nuovo caso ad Anzio -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Nettuno Coronavirus: guarita una donna a Nettuno, diminuiscono i positivi ad Anzio LatinaToday Torre Astura accessibile ma solo da Nettuno. “I cittadini di Latina ancora una volta dimenticati”

Torre Astura torna accessibile ma solo dal lato Nettuno. Per i cittadini di Latina ... Indipendentemente dalle misure previste per l’emergenza Covid – 19 che possono aver in qualche modo ritardato ...

Le notti magiche del baseball

È così: dopo il simbolico Codogno-Piacenza di Serie B, l'opening day di tutti i tornei italiani nei primi luoghi del nostro Paese in cui si era materializzato l'incubo coronavirus ... Redipuglia, ...

Torre Astura torna accessibile ma solo dal lato Nettuno. Per i cittadini di Latina ... Indipendentemente dalle misure previste per l’emergenza Covid – 19 che possono aver in qualche modo ritardato ...È così: dopo il simbolico Codogno-Piacenza di Serie B, l'opening day di tutti i tornei italiani nei primi luoghi del nostro Paese in cui si era materializzato l'incubo coronavirus ... Redipuglia, ...