Consiglio CNA Lombardia: Fontana, Tabacci, Parolo uniti per la ripartenza per uscire dalla crisi (Di giovedì 9 luglio 2020) Durante i lavori della parte pubblica del Consiglio di CNA Lombardia sono intervenuti il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l’Onorevole Bruno Tabacci e il Presidente di CNA Lombardia Daniele Parolo. Dall’incontro è emersa la forte reazione del comparto artigianato e della piccola media impresa. Una reazione che attraverso misure concrete e mirate potrà portare la Lombardia. E dunque l’intero sistema Italia a una ripartenza decisa in un futuro di speranza. “Dopo il durissimo periodo dei mesi scorsi dovuto al Covid-19, – è intervenuto il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana – è arrivato il momento di cambiare ... Leggi su newsagent

cnalombardia : ?? La Lombardia si rimette in marcia dopo la pandemia. ?? Oggi dalle 17:00 alle 18:30 ci sarà il Consiglio di CNA Lom… -

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio CNA È nata Cna Turismo e Commercio Valenza Radiogold Decreto Semplificazioni, infrastrutture, Spagnoli: “Umbria dimenticata dal governo”

Il Decreto Semplificazioni annunciato in questi giorni dal Presidente del Consiglio Conte ha individuato 36 opere pubbliche per le quali sono previste procedure straordinarie stile “modello Genova” e ...

È nata Cna Turismo e Commercio Valenza

VALENZA – Investire risorse sul commercio di prossimità e sulla promozione del territorio. Questi i temi al centro dell’Assemblea costitutiva di Cna Turismo e Commercio Valenza, organizzata lo scorso ...

Il Decreto Semplificazioni annunciato in questi giorni dal Presidente del Consiglio Conte ha individuato 36 opere pubbliche per le quali sono previste procedure straordinarie stile “modello Genova” e ...VALENZA – Investire risorse sul commercio di prossimità e sulla promozione del territorio. Questi i temi al centro dell’Assemblea costitutiva di Cna Turismo e Commercio Valenza, organizzata lo scorso ...